نقيب قراء القرآن: لا نمانع في قبول المطرب بهاء سلطان بالنقابة إذا تحققت 3 شروط

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:04 ص
بوابة الفجر
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صرح الشيخ محمد حشاد نقيب قراء القرآن الكريم، بأنهم لا يمانعون في قبول المطرب بهاء سلطان بالنقابة إذا تحققت 3 شروط.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، على القناة الأولى المصرية، الشروط الثلاثة وهى حفظ القرآن الكريم وحسن السير والسمعة والسلوك.

وأكد انهم لا يعترضون على انضمام بهاء سلطان للنقابة طالما سيقوم بغناء أغاني هادفة وليست مبتذلة.

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا مقطع صوتي لبهاء سلطان وهو يتلو خلالها القرآن الكريم الأمر الذي لاقى استحسان الكثيرين.




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