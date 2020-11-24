إيناس الدغيدي: خسرت 6 ملايين جنيه في آخر فيلمين قمت بإنتاجهما

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:57 ص
بوابة الفجر
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قالت المخرجة إيناس الدغيدي أنها غيابت طويلًا عن السينما لمدة تصل إلى 11 عاما تقريبا، والسبب أني أنتجت آخر فيلمين لي وهما "الباحثات عن الحرية"، و"مجنون أميرة" وخسرت فيهما أموالا كثيرة جدا.

وأضافت في تصريحات صحفية، أن السبب الثاني هو تحكم الموزعين في الشركات الإنتاجية، التي يملكها أفراد مثلي، ولذلك خسرنا لأنهم أهملوا توزيع أفلامنا.

وأشارت إلى أنها خسرت في الفيلمين تحديدًا 6 ملايين جنيه، وكان هذا سبب ابتعادي عن الإنتاج، فأنا لم أغب عن الأفلام كمخرجة أو منتجة بإرادتي، وإنما بسبب ظروف متعددة شهدتها السينما المصرية في السنوات الأخيرة.

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