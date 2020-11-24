اتحاد الكرة يكشف موقف حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة بعقد اجتماع غدا مع مسؤولي الاتحاد الأفريقي لحسم حضور الجماهير مباراة الزمالك والأهلى فى نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وقال فضل فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "التوصية من جانب اتحاد الكرة حضور من 5 إلى 10 آلاف مشجع لمباراة نهائي أفريقيا والأمر سيتم حسم غدا من جانب الاتحاد الأفريقي".





وأضاف: "اتمني فى حالة حضور الجماهير تشجيع كل جمهور لفريقه بكل أدب واحترام وعدم التعرض للفريق الأخر وستكون مباراة تاريخية".