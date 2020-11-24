شاهد.. تعليق عمرو أديب على إصابة عدد من لاعبي الأهلي بالكورونا

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تداول أخبار عن إصابة عدد من لاعبي النادي الأهلي بفيروس كورونا قبل مباراة نهائي البطولة الأفريقية، قائلا ساخرا: "أخبار مضيقاني جدا".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن إصابة أحد من لاعبي الأهلي بالكورونا "بيهزني، وبيزعجني"، مضيفا: "كل اللاعيبة نفسي يشاركوا في لقاء الجمعة يوم الجمعة".





هذا، وتأكدت إصابة كريم عبدون، لاعب وسط فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2003، حسب ما كشف وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاعات الناشئين بالقلعة البيضاء.





وأوضح رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، أن ذلك جاء، بعدما أجرى ناشئ القلعة البيضاء فحوصات طبية مؤخرًا.





وأكد أن اللاعب خضع لحجر صحي بالمنزل، بالإضافة إلى أنه تم وضع برتوكول علاجي له، من أجل التعافي من فيروس كورونا.





وأشار كريم عبدون، إلى أن حالته مستقرة، وأنه لم تظهر عليه أي أعراض، ويخضع للبروتوكول العلاجي المتبع، وهو متواجد في الوقت الحالي بالعزل المنزلي لحين التعافي بشكل تام، ويخضع لفحوصات طبية بشكل مستمر.





وحرص اللاعب على توجيه الشكر لإدارة نادي الزمالك، ومسؤولي القطاع برئاسة غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاعات الناشئين، وفاروق جعفر المستشار الرياضي للمجلس، على متابعة حالته بشكل دائم وتقديم كافة الدعم له.



