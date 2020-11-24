رضا عبدالعال يفجرها: الأهلي سيطلب تأجيل نهائي إفريقيا في هذه الحالة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements
أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك أن مسؤولي القلعة الحمراء سيطلب تأجيل نهائي أفريقيا يوم الجمعة المقبل حال إصابة محمد الشناوي بالكورونا.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "الأهلي سيطلب تأجيل المباراة إذا تعرض الشناوي للإصابة بالكورونا بعيدا عن لائحة الاتحاد الأفريقي ولا وجود ثقة فى حراس مرمي الفريق الأخريين".

وأضاف: "الزمالك لديه حراس مرمي مميزين أبوجبل وجنش وعواد وأتمني خوض اللقاء فى نهاية شهر ديسمبر أفضل".

وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس بتعليق عصام الشوالي.

وكان النادى الأهلى قد حقق الصعود لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق أبوقير للأسمدة بهدفين مقابل هدف وصعد لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات نصف النهائي.

ويذكر أن النادى الأهلى صعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي.

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عمرو فهمي.. المحارب الذي انتصر وحده

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

"أجري اعيط في الاسانسير".. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بعد وقفه عن التمثيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 6 ساعات

بعد الصفقة الرابعة.. تعرف على تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 6 ساعات

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

11:04 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»