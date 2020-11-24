رضا عبدالعال يفجرها: الأهلي سيطلب تأجيل نهائي إفريقيا في هذه الحالة

أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك أن مسؤولي القلعة الحمراء سيطلب تأجيل نهائي أفريقيا يوم الجمعة المقبل حال إصابة محمد الشناوي بالكورونا.





وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "الأهلي سيطلب تأجيل المباراة إذا تعرض الشناوي للإصابة بالكورونا بعيدا عن لائحة الاتحاد الأفريقي ولا وجود ثقة فى حراس مرمي الفريق الأخريين".





وأضاف: "الزمالك لديه حراس مرمي مميزين أبوجبل وجنش وعواد وأتمني خوض اللقاء فى نهاية شهر ديسمبر أفضل".





وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس بتعليق عصام الشوالي.





وكان النادى الأهلى قد حقق الصعود لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على فريق أبوقير للأسمدة بهدفين مقابل هدف وصعد لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات نصف النهائي.





ويذكر أن النادى الأهلى صعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق الوداد البيضاوي المغربي.



