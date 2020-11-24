هل بدأت الموجة الثالثة لفيروس كورونا؟ أستاذ مناعة يجيب

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كشف عبد الهادي خضر، أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بولاية نيو جيرسي، أن الموجة الثالثة لفيروس كورونا قد دخلت بالفعل للولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الولايات، مشيرًا إلى أنه خلال الـ6 أيام الأخيرة وصلت أعداد الإصابات إلى مليون حالة.



وأضاف "خضر" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هناك تحذيرات في الولايات المتحدة من مخاطر التجمعات خاصة مع اقتراب الأعياد، ولاسيما وأن الفيروسات تتكاثر خلال موسم الخريف.



وأشار إلى أن سماح هيئة الدواء والغذاء الأمريكي بإجراء التحليل المنزلي لفيروس كورونا ساعد على ارتفاع أرقام الإصابات بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الجهاز يقوم بتحديد ما إذا كانت العينة إيجابية أو سلبية خلال نصف ساعة.



وأوضح أستاذ أمراض الباطنة والمناعة بولاية نيو جيرسي، أن لقاح مودرينا سيكون بالمجان لكل المواطنين في الولايات المتحدة، لافتًا إلى أن أسعار الأدوية متفاوتة بين دولة إلى أخرى ولابد أن يكون هناك مفاوضات مع الشركة المنتجة من أجل جعل الأسعار مناسب لها بالأسعار المحلية بداخل هذه الدول.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101981 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 354 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و6560 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.