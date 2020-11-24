مرتضي منصور يوجه رسالة قوية للاعبي الزمالك قبل مواجهة الأهلي

وجه مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك رسالة للاعبي الفريق الأول قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مرتضي منصور في رسالته اليوم : أنا سعيد بالروح القتالية التي ظهر عليها لاعبي الزمالك أمام نادي مصر وكنا نلاعب المنافس والحكم محمود عاشور الذي بذل كل جهد من أجل خسارتكم بعدم احتساب هدف وركلات جزاء.. أتمنى أن تكون الروح مستمرة في الفترة المقبلة مع المدرب العبقري الذي استطاع تغيير شكل الفريق بالتغييرات.





واضاف: مباراة الجمعة أمام الأهلي، لا أريد أن أرى أي احداث التي رأيتها في مباراة السوبر المصري بالإمارات، البلد لا تحتمل أي استفزازات .. أريد أن أفوز على الأهلي لكن بشرف، وعلينا أن لا نستجيب أي استفزازات من لاعبي الأهلي وأريد التركيز حتى نفوز.. الزمالك لا يقع طالما يملك النادي جماهير بالملايين .. الفوز يجلب السعادة للجماهير ويثقون فيكم ويقفون خلفكم .. جماهير الزمالك هى أعظم جماهير رأيتها في حياتي وما أشاهده من مساندة يدل على أنه جمهور عظيم وعليكم اسعادهم .





وتابع: هل كان هناك أمل بالفوز على الترجي في قطر؟ أو الهلال في السعودية، أو الأهلي في السوبر أو الدوري، والفوز على الرجاء في المباراتين.. لا أجد فريق أفضل منكم في أفريقيا وثقوا في أنفسكم وفي موهبتكم .. كل لاعبي الزمالك ممتازين.. لا أريد الحديث عن المكافأت لأنها ليست القضية، هدفنا هو أسعاد الجماهير التي تحارب الجميع من أجلكم، أريد أن أرى كل منكم أن يلعب بأعصاب هادئة وأن يثق كل لاعب أنه أفضل لاعب في أفريقيا في مركزه.. ألعبوا بأعصاب هادئة والتوفيق من الله .. القدر كتب أن يتعرض أوناجم للإصابة ويدخل بدلاً منه أسامة فيصل الذي كان خارج القائمة لكنه ظهر في القائمة وشارك في اللحظات الأخيرة ليسجل هدف أعاد الأمل للزمالك.





وواصل: بطولة أفريقيا غائبة عن النادي منذ 2002 ولاعبي الأهلي ليسوا أفضل منكم، أنتم الأقوى، عليكم اللعب بإرادة النصر، واللعب بكل طاقتكم خلال الـ90 دقيقة.. الرجاء المغربي سجل هدف فسجلتم 3 أهداف.. توفيق الله مهم ولكن التركيز مهم جداً في هذه المباراة.. ستواجهوا الأهلي وأنتم فائزين عليه مرتين في آخر مواجهتين.





وانهي حديثه قائلا: نهائي دوري أبطال أفريقيا سيتابعه العالم بأكمله، وعليكم استعادة حق النادي ومن أخطأ في حق النادي بالفوز بالبطولة.. سيتم صرف مكافأت فورية للاعبين ومقدم عقود اللاعبين، ولكن هذه الأمور لا علاقة لها بالمباراة لأنني أتحدث مع لاعبين يحبون النادي أولاً.



