"الصحة العالمية": لا يوجد وصف دقيق لـ"الموجة" في وباء الكورونا (فيديو)
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:40 ص
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة مها طلعت، مستشار إقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد وصف دقيق أو تقييم علمي لبداية موجة جائحة كورونا أو نهايتها، وإنما هناك مؤشرات معينة وضعتها منظمة الصحة العالمية، مثل عدم تسجيل الدولة زيادة في حالات الإصابة لمدة 3 أسابيع.
وأشارت "مها"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الموجة هي زيادة الحالات المسجلة مرة أخرى مما يدل على أن الفيروس يعاود نشاطه، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية ترحب بوجود لقاح ضد فيروس كورونا.
وأضافت مستشار إقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أنه كلما ازداد عدد الحاصلين على لقاح كورونا حال ظهوره، ستنتشر المناعة الطبيعية، ويتحول فيروس كورونا إلى فيروس عادي.
هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101981 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 354 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و6560 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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