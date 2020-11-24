"الصحة العالمية": لا يوجد وصف دقيق لـ"الموجة" في وباء الكورونا (فيديو)

قالت الدكتورة مها طلعت، مستشار إقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنه لا يوجد وصف دقيق أو تقييم علمي لبداية موجة جائحة كورونا أو نهايتها، وإنما هناك مؤشرات معينة وضعتها منظمة الصحة العالمية، مثل عدم تسجيل الدولة زيادة في حالات الإصابة لمدة 3 أسابيع.





وأشارت "مها"، خلال لقاء خاص عبر تطبيق "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الموجة هي زيادة الحالات المسجلة مرة أخرى مما يدل على أن الفيروس يعاود نشاطه، لافتا إلى أن منظمة الصحة العالمية ترحب بوجود لقاح ضد فيروس كورونا.





وأضافت مستشار إقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أنه كلما ازداد عدد الحاصلين على لقاح كورونا حال ظهوره، ستنتشر المناعة الطبيعية، ويتحول فيروس كورونا إلى فيروس عادي.



