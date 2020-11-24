موعد عرض مسلسل "ضربة معلم" لمحمد رجب

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:33 ص
بوابة الفجر
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عرضت أمس  قناة "سي بي سي" مسلسل "ضربة معلم" للفنان محمد رجب، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كل من مصر ولبنان وفلسطين والأردن.

ويبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين.

 ويعرض المسلسل يعرض خمسة أيام في الأسبوع وذلك من السبت للأربعاء.

"ضربة معلم" من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج إسماعيل فاروق وهو من إنتاج شركة سينرجي.

والمسلسل من بطولة كل من  محمد رجب، مي سليم، محمد نجاتي، رياض الخولي، هاجر أحمد، محمد عز، رانيا فريد شوقي، محسن منصور، أنعام سالوسة، سلوى عثمان بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين.

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