8 مباريات ساخنة في إفتتاح مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
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تشهد منافسات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني (المجموعة الثانية) إقامة 8 مباريات ساخنة في إفتتاح الموسم الجديد، في الثانية والنصف من عصر الأربعاء.

ويقدم "الفجر الرياضي" منافسات الجولة الأولى

1- الترسانة مع السكة الحديد

على ملعب الترسانة، تقام مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق الترسانة بقيادة علاء نوح مع فريق السكة الحديد الصاعد من القسم الثالث بقيادة جمعة مشهور.

2- جمهورية شبين مع سرس الليان

يلعب فريق جمهورية شبين بقيادة أبو العينين شحاتة مع فريق سرس الليان الصاعد من القسم الثالث بقيادة أسامة حجاج.

3- الداخلية مع النصر

يقام لقاء الداخلية مع النصر باستاد الدفاع الجوي الفرعي، حيث يقود فريق الداخلية هشام زكريا بينما يقود فريق النصر سيد عيد.

4- Zed مع القناة

يشهد ملعب نادي زد الشيخ زايد 6 أكتوبر إقامة لقاء نادي Zed بقيادة أسامة نبيه مع فريق القناة بقيادة تامر مصطفى.

5- منتخب السويس مع بورتو

يحتضن ملعب استاد السويس الجديد لقاء فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر مع فريق بورتو السويس الصاعد من القسم الثالث بقيادة أشرف توفيق.

6- المريخ مع النجوم

على ملعب نادي المريخ، يلتقي فريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز مع فريق النجوم بقيادة البرتغالي نيلسون سانتوس.

7- بتروجت مع كوكاكولا

على استاد بتروسبورت يلعب فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال فريق كوكاكولا بقيادة محمد عبد الله.

8- الزرقا مع طنطا

على ملعب نادي الزرقا، يحل فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال ضيفا ثقيلا على فريق الزرقا بقيادة طارق الصاوي.

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