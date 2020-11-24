8 مباريات ساخنة في إفتتاح مجموعة القاهرة بالقسم الثاني

ويقدم "الفجر الرياضي" منافسات الجولة الأولى



1- الترسانة مع السكة الحديد



على ملعب الترسانة، تقام مواجهة من العيار الثقيل تجمع فريق الترسانة بقيادة علاء نوح مع فريق السكة الحديد الصاعد من القسم الثالث بقيادة جمعة مشهور.



2- جمهورية شبين مع سرس الليان





يلعب فريق جمهورية شبين بقيادة أبو العينين شحاتة مع فريق سرس الليان الصاعد من القسم الثالث بقيادة أسامة حجاج.



3- الداخلية مع النصر



يقام لقاء الداخلية مع النصر باستاد الدفاع الجوي الفرعي، حيث يقود فريق الداخلية هشام زكريا بينما يقود فريق النصر سيد عيد.



4- Zed مع القناة



يشهد ملعب نادي زد الشيخ زايد 6 أكتوبر إقامة لقاء نادي Zed بقيادة أسامة نبيه مع فريق القناة بقيادة تامر مصطفى.





5- منتخب السويس مع بورتو



يحتضن ملعب استاد السويس الجديد لقاء فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر مع فريق بورتو السويس الصاعد من القسم الثالث بقيادة أشرف توفيق.



6- المريخ مع النجوم



على ملعب نادي المريخ، يلتقي فريق المريخ بقيادة أحمد عبد العزيز مع فريق النجوم بقيادة البرتغالي نيلسون سانتوس.



7- بتروجت مع كوكاكولا



على استاد بتروسبورت يلعب فريق بتروجت بقيادة علاء عبد العال فريق كوكاكولا بقيادة محمد عبد الله.



8- الزرقا مع طنطا



على ملعب نادي الزرقا، يحل فريق طنطا بقيادة رضا عبد العال ضيفا ثقيلا على فريق الزرقا بقيادة طارق الصاوي.





تشهد منافسات مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني (المجموعة الثانية) إقامة 8 مباريات ساخنة في إفتتاح الموسم الجديد، في الثانية والنصف من عصر الأربعاء.