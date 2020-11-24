صابر عبدالقوي: لدي أجندة عمل واضحة ومستقبل وطن له دور فعال في الشارع المصري

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:32 ص
صابر عبد القوي
صابر عبد القوي
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أكد النائب صابر عبد القوي مرشح مجلس النواب عن انة قلم بعمل اجندة عمل واضحة في إطار خطة الدولة من اجل تقديم خدمات أفضل لأهل الدائرة. 

كما اكد أيضا علي ضرورة تكاتف المجتمع ككل لدعم الدولة حيث ان المجتمع هو أساس اي بناء صحيح، عبد القوي أضاف أيضا ان الدولة لديها رؤية تنموية شاملة وواضحة وتعمل بشكل متوازي علي كافة الأصعدة والمجالات للنهوض بحياة المواطن المصري. 

و اوضح ان الفلاح علي رأس أولويات الاعمال التي سيقوم بها في المجلس حال نجاحة في نيل ثقة أهل دائرتة وأضاف ان الشباب هم الوقود الحقيقي لقاطرة التنمية ولا بديل عن تصدرهم المشهد مع ذوي الخبرات.

وعلي صعيد اخر أشاد عبد القوي بدور حزب مستقبل وطن في الشارع المصري حيث انة قام بدور فعال خلال الفترات السابقة سواء اثناء أزمة كورونا او قضايا التصالح وأضاف ان العمل العام يتطلب رؤية وانتشار واسع في كافة ربوع مصر وهذا ما يتحقق من خلال الحزب. 

و جدير بالذكر ان صابر عبد القوي من ابناء مركز أشمون تحديدا قرية الكوادي وهو نائب حالي عن الدائرة ومرشح لجولة الإعادة باعلي الأصوات في الجولة الأولي ويعد الأبرز في المرشحين والاوفر حظا في النجاح.

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