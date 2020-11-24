الحزب الديمقراطي الأمريكي يكشف السر وراء حركة الإقالات الأخيرة لـ"ترامب"

قال محمد عفيفي، عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي، إنه لا يتوقع أن يكون قرار المحكمة الفيدرالية العليا مغايرًا لفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وأضاف "عفيفي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه سيتم تعيين وجوه جديدة ضمن فريق جو بايدن الرئاسي.





ونفى عضو الهيئة العليا للحزب الديمقراطي، ما أشيع بأن بايدن سيعيد جميع الوجوه السابقة من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، مشيرًا إلى أن قرار العودة لاتفاقية المناخ سيكون من أولى قرارات بايدن بعد تسلمه الإدارة.





ولفت إلى أن حركة الإقالات التي نفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سببها رفضهم توجيه ضربة عسكرية إلى إيران، مضيفًا أن الاتفاق النووي الإيراني بها الكثير من العوار ولذلك لن يعود بايدن لتنفيذه قبل حل العوار.





في سياق منفصل، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الإشراف على البيئة يمثل "التزاما مقدسا" لإدارته، واصفا جهودها في سبيل حماية البيئة في البلاد والعالم بـ"التاريخية".





وقال ترامب، في كلمة ألقاها يوم الأحد خلال الفعالية الثانية حول الحفاظ على الأرض على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة افتراضيا برئاسة السعودية، إن الحكومة الأمريكية خلال السنوات الأربع الماضية اتخذت "خطوات مذهلة" لضمان أن تكون الولايات المتحدة من بين الدول الأنظف هواء ومياها على مستوى العالم





وأشار الرئيس الأمريكي إلى استثمار إدارته أكثر من 38 مليار دولار في البنية التحتية للمياه، بما يشمل ملايين الدولارات لمنع تعرض الأطفال للرصاص في مياه الشرب.



