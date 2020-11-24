تعليق رضا عبدالعال على إصابات الأهلي والزمالك بكورونا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:31 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد رضا عبدالعال نجم الأهلي والزمالك على صعوبة مباراة قمة نهائي أفريقيا موضحًا أنها الأولى فى تاريخ قارة أفريقيا.

وقال عبدالعال فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "مباريات القمة تتسم بالحرص دائما ولكن الناديين ظهرا بشكل سييء للغاية فى مباراتي كأس مصر على الرغم من مشاركة عدد كبير من اللاعبين الأساسيين".

وأضاف: " إصابات لاعبي الأهلي بالكورونا غير مؤثرة عكس الزمالك لأن الونش أفضل لاعب فى مصر خلال الوقت الحالي".

ويذكر أن النادى الأهلى سيواجه الزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم على ستاد القاهرة الدولي.

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