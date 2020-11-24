الحكومة تكشف خطتها للتعامل مع التغيرات المناخية

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:47 ص
مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
أمنية فوزي
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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن استعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار والطقس السيئ، موضحًا أن التغيرات المناخية أثرت على كمية الأمطار التي تتعرض لها البلاد، متابعًا: "أصبحنا نتعرض لكمية أمطار ضخمة، مما تسبب في ضغط على شبكة الصرف الصحي".

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن رئيس الوزراء وجه المحافظين بالتأكد من صيانة شبكات الصرف الصحي باستمرار لاستقبال كمية المطر الإضافية، وتوفير العدد اللازم لعربات شفط المياه، كما أكد على أهمية القرارات الاستباقية الخاصة بتعطيل الدراسة والعمل بالجهات الحكومية وفقًا لكل محافظة.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء مع محافظ الإسكندرية ومسئولي المياه والصرف؛ لمناقشة ما تم في موجة الأمطار السابقة، والاستعداد للموجة المقبلة، وعرضت شركة المياه خطتها.

وذكر أن رئيس الوزراء وجه بـ300 مليون جنيه من إجمال مبلغ يتجاوز 100 مليون جنيه لرفع كفاءة المياه والصرف الصحي للتعامل مع مياه الأمطار.

في سياق منفصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة المتوقعة الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة"، على موقعها الرسمي.

طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية).

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- السلوم- رشيد- بلطيم).
- أمطار خفيفة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الضبعة- مطروح- سيدي عبد الرحمن).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح، وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

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