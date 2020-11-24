منظمة الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن الجائحة القادمة (فيديو)

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 02:16 ص
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
هدى عبدالرازق
Advertisements
شددت الدكتورة مها طلعت، مستشار إقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، على ضرورة تقنين تناول المضادات الحيوية، نظرا لخطورتها، وما قد تؤدي إليه من خطر على صحة الإنسان.

وأشارت "مها"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الجائحة القادمة ستكون جائحة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، لافتا إلى أن المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات، وإنما تعالج فقط البكتيريا.

وأوضحت مستشار إقليمي وحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن الإفراط في تناول المضاد الحيوي قد يؤدي إلى تحور البكتيريا، ومن ثم المضاد الحيوي قد لا يفيد في العلاج.

إلى ذلك، حذر عمر أبوالعطا، مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، من خطورة الإفراط من تناول المضادات الحيوية، متوقعًا أنه مع حلول عام 2050 سترفع أعداد الوفاة بسبب المضادات الحيوية وتصل إلى 10 ملايين حالة وفاة سنويًا. 

وقال "أبوالعطا" خلال تصريحات سابقة، إنه بعد فترة تعتاد البكتيريا على المضادات الحيوية ويصبح غير ذو فعالية عليها.

وأضاف: "لابد من الالتزام بالمدة الزمنية التي يحددها الطبيب لتناول المضادات الحيوية دون زيادة أو نقصان لأن تقليل المدة قد يجعل البكتيريا يحدث لها خمول ولكن من الممكن أن تنشط مرة أخرى ويصبح لها مقاومة".

وتابع: "أما زيادتها عن المعدل المطلوب يتسبب في قتل البكتيريا المفيدة الموجودة في الجسم، ولذلك لا تؤخذ المضادات الحيوية إلا بإشراف الطبيب".

وأكد، أن هناك أدلة إرشادية للتوعية بخطورة المضادات الحيوية، لافتًا إلى أن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى زيادة البكتيريا الضارة.

وأوضح مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، أن هناك خطة لمواجهة الإفراط في استخدام هذه المضادات، مستطردًا: "نسعى لمشاركة القطاع الخاص في حملة التوعية بخطورة هذه المضادات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمة الصحة العالمية بوابة الفجر المضادات الحيوية الفجر الجائحة

أخبار تهمك

عمرو فهمي.. المحارب الذي انتصر وحده

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 8 ساعات

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

بعد الصفقة الرابعة.. تعرف على تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

"من دور برد عادي إلى الوفاة".. ما لا تعرفه عن مخاطر المضادات الحيوية

"راجع طبيبك أولا".. مخاطر المضادات الحيوية بدون وصفات طبية

مخاطر المضادات الحيوية على الطفل الرضيع

بعد تحذير "الصحة" منها.. ما هي أضرار المضادات الحيوية؟

في اليوم العالمي للحد من استخدام المضادات الحيوية.. الصحة: إنارة ٤ مستشفيات بالتعاون مع الصحة العالمية

الصحة العالمية: 10 ملايين وفاة سنويًا متوقعة بسبب المضادات الحيوية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

11:04 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

06:47 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»