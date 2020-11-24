15 صفقة تدعم صفوف الحمام المطروحي قبل بداية الموسم

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:13 ص
بوابة الفجر
أحمد تيتو
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نجح مجلس إدارة نادي الحمام المطروحي بقيادة عدلي رسلان في التعاقد مع 15 لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد.

حيث تعاقد مع : علي حسين مدافع نادي النجوم ، وأكثم سمير لاعب وسط بلدية المحلة ، وعماد حماد لاعب وسط كوم حمادة ، وإسلام جمارك مهاجم الأوليمبي، وأسامة رجب لاعب سوهاج، وأيمن شعبان لاعب قنا، ومحمد عبد الستار "أوكا" حارس بني سويف، وأحمد عبد العظيم "عظيمة" لاعب النصر للتعدين والألومنيوم، وشريف دومينيك لاعب شباب سموحة، ومصطفي عادل لاعب النصر للتعدين، ووائل علي لاعب المنيا، وخليل نيمار لاعب الزمالك، وعلي أبو العلا لاعب سموحة، ومحمد البغدادي لاعب النصر، وعبد الوهاب صابر لاعب البنك الأهلي.

القائمة الاولى

يذكر أن نادي الحمام المطروحي قد قام بقيد 12 لاعب في قائمة الفريق الأولي للموسم الجديد وضمت كل من: إسلام محمد السعيد "الحريري"، وأحمد عادل طعيمة، وعمر محمد مرعي، وأحمد السيد أحمد "بطوط"، ومصطفي محمود رمضان "عفروتو"، وعبد الرحمن عبدالنبي، و محمد أحمد محمد " بكار"، وعمار شحاتة حسين، ومحمود زناتي رشيد، ومحمود محمد محمود " أبوزيد"، وأحمد سمير الفار، ومحمد بركات، وتم قيد إسلام المزين لاعب الفريق بقائمة الشباب .

الجهاز الفني 

ويتكون الجهاز الفني لنادي الحمام من: جمال حليو مشرف عام، وسيد زهران مدير شئون لاعبين، وعبد المولي مهني مدير كرة، وسمير سعد مدير فني، ومحمد حسن مدرب عام، وعاطف عيد مدرب حراس، وتامر طه معد بدني، وأحمد عبد الحليم طبيب، وعماد عبد المولي مدير اداري، وخميس رزق إداري.

وخلال فترة الإعداد خاض الحمام 4 مباريات ودية خسر في ثلاثة من مياة البحيرة مرتين 1/0، و1/2 ، وخسر من سبورتنج 1/2، وفاز علي المجد 1/2.

مباريات نادي الحمام بالدور الأول

الجولة الأولى : الجزيرة - الحمام
الجولة الثانية : الحمام - فاركو
الجولة الثالثة : حرس الحدود- الحمام
الجولة الرابعة : الحمام - بلدية المحلة
الجولة الخامسة : م.كفر الزيات - الحمام
الجولة السادسة : الحمام - المنصورة
الجولة السابعة : أبو قير للأسمدة - الحمام
الجولة الثامنة : الحمام - الأوليمبي
الجولة التاسعة : سبورتنج - الحمام
الجولة العاشرة : الحمام- كفر الشيخ
الجولة الحادية عشر : بيلا - الحمام
الجولة الثانية عشر : الحمام - دكرنس
الجولة الثالثة عشر : بني عبيد - الحمام
الجولة الرابعة عشر : دمنهور- الحمام
الجولة الخامسة عشر : الحمام - الرجاء

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