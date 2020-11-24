أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة المتوقعة الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، جاء ذلك خلال بيان نشرته "الهيئة"، على موقعها الرسمي.

طقس الثلاثاء نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الثلاثاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال الصعيد، بارد على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (كفرالشيخ- البحيرة- الدقهلية).

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية- السلوم- رشيد- بلطيم).

- أمطار خفيفة إلى غزيرة على بعض المناطق من (الضبعة- مطروح- سيدي عبد الرحمن).

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح، وكذلك مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء
أمطار على هذه المناطق.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

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