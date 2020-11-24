"غبي من فيه" يعود بجزء ثان بعد 16 عاما

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
Advertisements

يعود الفيلم الكوميدي الشهير "غبي من فيه" بجزء ثان، بعد النجاح الكبير الذي حققه قبل 16 عاما.

وأفادت مصادر صحفية، بأن المنتج المصري، أحمد السبكي، قرر إنتاج الجزء الجديد.

وأضافت أن السبكي يجري حاليا مفاوضات مع أبطال الفيلم، هاني رمزي ونيللي كريم والمخرج رامي إمام لكي يشاركوا في الجزء الجديد.

ويأتي إعلان أحمد السبكي إنتاج الجزء الثاني من فيلم "غبي منه فيه"، رغم إعلان الشركة المنتجة للجزء الأول "دانا فيلم" قبل أشهر تولي عملية إنتاجه.

وعرض الجزء الأول من فيلم "غبي منه فيه" في عام 2004، وهو من إنتاج شركة "دانا فيلم" للمنتجة الراحلة، مي مسحال، ويشارك في بطولته هاني رمزي ونيللي كريم والراحلون حسن حسني وطلعت زكريا وسعيد طرابيك وفايق عزب، وهو من تأليف أحمد عبدالله، ومن إخراج رامي إمام.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو فهمي.. المحارب الذي انتصر وحده

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بعد الصفقة الرابعة.. تعرف على تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 11 ساعة

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 9 ساعات

"أجري اعيط في الاسانسير".. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بعد وقفه عن التمثيل

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس يُفجر مفاجأة حول سعر لقاح فيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

11:04 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

11:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»