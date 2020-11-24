نقيب القراء: لا مانع من انضمام بهاء سلطان للنقابة

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:26 ص
بهاء سلطان
بهاء سلطان
كـسـاب أحـمـد
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قال الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، إن بعض المواقع تواصلت معه حول إمكانية انضمام المطرب بهاء سلطان إلى نقابة القراء بعد تناول مواقع التواصل الاجتماعي بعض المقاطع لقراءة للقرآن، فرد عليهم: "لا يوجد مانع للانضمام للنقابة إذا كانت تنطبق عليه شروط النقابة المتمثلة في حفظ القرآن لكريم، وحسن السمعة، وبعض الشروط الأخرى".

وتابع "حشاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الإثنين، أن بهاء سلطان يحتاج إلى بعض التوجيهات في قراءة القرآن، معقبًا: "الأداء بتاعه كويس، ولكنه في حاجة لبعض التوجيهات". 

وأشار إلى أن قراءة القرآن محكمة ببعض الأحكام ولا بُد أن يلتزم بها "سلطان"، وأن لا يطوع القرآن للمقامات الموسيقية، متابعًا: "لا يوجد أي مانع من انضمام بهاء سلطان لنقابة القراء... الاحتواء أفضل"

في سياق منفصل، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رفع المبلغ المخصص لدعم معاشات القراء من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه سنويا.

كما تقرر إنشاء عدة لجان للتقييم والمتابعة، ونظرًا لما لمسناه من تساهل شديد في منح إجازاتي القراءة أو الإقراء وصدورهما أحيانا من غير ذي صفة في منح هذه الإجازات، فقد أكد الحاضرون على أنه لا يعتد بأي إجازة لأي حاصل عليها ولا يترتب عليها أي أثر ما لم تعتمد من لجنة اختبار مشتركة بين نقابة القراء ووزارة الأوقاف.

وأضاف، أن للنقابة أن تحيل إلى لجنة القيم بها كل من يثبت منحه إجازات في الإقراء دون أن يكون مؤهلا لذلك، كما لها أن تحيل إلى لجنة القيم وإلى الجهات المختصة كل من يثبت منحه إجازة لمن لا يستحق باعتبار ذلك تدليسا لا يليق بحفظة كتاب الله (عز وجل) ولا بخدمة حفظه.

وقدم أعضاء النقابة الشكر لوزير الأوقاف ودعوا له بالتوفيق لما يقوم به في خدمة كتاب الله (عز وجل).

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