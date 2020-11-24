أستاذ مناعة: هذا هو السبيل الوحيد للوقاية من فيروس كورونا (فيديو)

كشف الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة المناعة بجامعة عين شمس، أسباب زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا، قائلًا: "نسجل أعداد زيادة في إصابات فيروس كورونا حاليًا، بسبب دول فصل الشتاء ووجود المواطنين في الأماكن المغلقة".





وأضاف "عقبة"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يجب علينا جميعًا الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية والتباعد الاجتماعي.





وأكد أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يقلل معدلات الإصابة بفيروس كورونا، مشددًا على أن الوقاية هي السبيل الوحيد للتخلص من فيروس كورونا، متابعًا: "إللي بيلتزم هو إللي بينجو".





هذا، وحذر عمر أبوالعطا، مسؤول الترصد بمنظمة الصحة العالمية، من خطورة الإفراط من تناول المضادات الحيوية، متوقعًا أنه مع حلول عام 2050 سترفع أعداد الوفاة بسبب المضادات الحيوية وتصل إلى 10 ملايين حالة وفاة سنويًا.





وقال "أبوالعطا" خلال تصريحات سابقة، إنه بعد فترة تعتاد البكتيريا على المضادات الحيوية ويصبح غير ذو فعالية عليها.





وأضاف: "لابد من الالتزام بالمدة الزمنية التي يحددها الطبيب لتناول المضادات الحيوية دون زيادة أو نقصان لأن تقليل المدة قد يجعل البكتيريا يحدث لها خمول ولكن من الممكن أن تنشط مرة أخرى ويصبح لها مقاومة".





وتابع: "أما زيادتها عن المعدل المطلوب يتسبب في قتل البكتيريا المفيدة الموجودة في الجسم، ولذلك لا تؤخذ المضادات الحيوية إلا بإشراف الطبيب".





وأكد، أن هناك أدلة إرشادية للتوعية بخطورة المضادات الحيوية، لافتًا إلى أن الإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى زيادة البكتيريا الضارة.



