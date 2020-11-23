أول تعليق من نجم الزمالك بعد إصابته بفيروس كورونا

تحدث محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اليوم الإثنين بحسب ما كشفته المسحة التي خضع لها اللاعب.





وكتب الونش عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام": "ربي إن كان البلاء منك حبا فارزقنا صبرا ورضا، وإن كان منك غضبا فاغفر لنا وارحمنا يا الله".





وأعلن نادي الزمالك إيجابية المسحة التي خضع لها المدافع الدولي محمود الونش وتأكد إصابته بفيروس كورونا.



