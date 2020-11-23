نشرة حوادث "الفجر".. شقيق ضحية "سفاح الجيزة": وصلتنا رسائل من هاتفها بعد مقتلها

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:50 م
أرشيفية
أرشيفية
هدير حمزة
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

رحلت قوة من مديرية أمن الجيزة "قذافي"، المعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة"، إلى سجن الإستئناف بالإسكندرية، لإستكمال مدة الحبس في الحكم الصادر ضده في قضية سرقة مصوغات ذهبية من والد زوجته بمحافظة الإسكندرية. 
صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاة بأن غرفة عمليات نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي تابعت اليوم الأول في إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وتبين انتظام القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية في مباشرة واجبهم الوطني في حراسة وعي المواطنين وضمان تطبيق كافة معايير الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون.

قال المستشار حسن فريد أنه أصدر اليوم قرار بإدراج المتهمين بالقضية 1781 لسنة 2019 حصر امن دولة عليا بقوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار.

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بمجمع محاكم عابدين جلسة 19 ديسمبر المقبل، أولى جلسات محاكمة الفنان محمد رمضان بتهمة تحدي الشعب المصري محمد رمضان بنشر صورة له مع ممثل إسرائيلي شهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

في شهر يوليو عام 2015، أمسكت "فاطمة" الهاتف لتتحدث مع والدها، وتطمأنه عليها، وقالت له: "متخافش عليا يا بابا.. أنا كويسة"، ولكنها لم تعلم أن هذه الكلمات هي آخر محادثة بينها وبين والدها، وأنها تعيش في نفس الشقة مع أخطر سفاح في الجيزة، وأنه يخطط لإنهاء حياتها، والتخلص منها بشكل نهائي.

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