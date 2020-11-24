وزير الصحة الأسبق: مصر حجزت 30 مليون جرعة من عقار أسترازنيكا (فيديو)

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إن فاكسين أسترازنيكا عبارة عن فيروس ميت ويضاف عليه جزء من فيروس كورونا لتحفيز الجهاز المناعي ضد كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الفاكسين قديم وتم اعداد تجاربه على 30 ألف شخص، والنتائج الخاصة به قد تصل لـ90%.





وتابع "حاتم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاثنين، أن مصر من خلال التحالف الدولي للتطعيمات تعاقدت على فاكسين أسترازنيكا، وهناك استعداد لتصنعيه في مصر، ومن المتوقع أن يكون أول لقاح أو فاكسين يصل لمصر، مؤكدًا أن مصر حجزت 30 مليون جرعة من هذا العقار.









وتابع وزير الصحة الأسبق، أن لقاح كورون أتم إجراء عليه التجارب السريرية في مصر، ونسبة نجاحه جيدة جدًا تفوق الـ85%، ومن المتوقع تصنيعه في مصر، مضيفًا أن التوقعات تشير إلى بداية انتاج اللقاحات آخر شهر ديسمبر أو أول شهر يناير 2021، وأول الفئات التي ستتلاقى هذا اللقاح هم كبار السن والفرق الطبية.



