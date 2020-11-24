وزير الصحة الأسبق: مصر حجزت 30 مليون جرعة من عقار أسترازنيكا (فيديو)
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:38 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، إن فاكسين أسترازنيكا عبارة عن فيروس ميت ويضاف عليه جزء من فيروس كورونا لتحفيز الجهاز المناعي ضد كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الفاكسين قديم وتم اعداد تجاربه على 30 ألف شخص، والنتائج الخاصة به قد تصل لـ90%.
وتابع "حاتم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الاثنين، أن مصر من خلال التحالف الدولي للتطعيمات تعاقدت على فاكسين أسترازنيكا، وهناك استعداد لتصنعيه في مصر، ومن المتوقع أن يكون أول لقاح أو فاكسين يصل لمصر، مؤكدًا أن مصر حجزت 30 مليون جرعة من هذا العقار.
وتابع وزير الصحة الأسبق، أن لقاح كورون أتم إجراء عليه التجارب السريرية في مصر، ونسبة نجاحه جيدة جدًا تفوق الـ85%، ومن المتوقع تصنيعه في مصر، مضيفًا أن التوقعات تشير إلى بداية انتاج اللقاحات آخر شهر ديسمبر أو أول شهر يناير 2021، وأول الفئات التي ستتلاقى هذا اللقاح هم كبار السن والفرق الطبية.
هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101981 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 354 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و6560 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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