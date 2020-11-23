برشلونة يسعى لمصالحة جماهيره أمام دينامو كييف

بعد هزيمته في الدوري الإسباني، أمام أتلتيكو مدريد يسعى برشلونة لحسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حين يحل ضيفاً غداً الثلاثاء على دينامو كييف الأوكراني.





وحقق برشلونة العلامة الكاملة حتى الآن ويتصدر المجموعة السابعة بتسع نقاط.

وانتصار برشلونة يعني تأهله لثمن النهائي كما أن التعادل قد يعني نفس الشيء في حال تغلب يوفنتوس، وصيف المجموعة بست نقاط، على فرينسفاروش المجري في تورينو، إذ ستكون فرص دينامو والفريق المجري نفدت، حيث يحتل الأول المركز الثالث حالياً بنقطة بفارق الأهداف امام فرينسفاروش.

لكن قائمة برشلونة التي ستسافر إلى كييف لم تضم نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي بقرار فني من المدرب الهولندي رونالد كومان، وكذلك الأمر بالنسبة للاعب الوسط، فرينكي دي يونغ.

وأكد كومان خلال مؤتمر صحافي "الوضع في التشامبيونز ليغ مريح نوعا ما، ميسي ودي يونغ يحتاجان للراحة".

وبهذا ينضم اللاعبان لقائمة الغيابات عن المواجهة والتي تضم المصابين، جيرارد بيكيه، سرجيو بوسكيتس وسيرجي روبرتو، وصامويل أومتيتي، وأنسو فاتي، وأراوخو.

من جانبه قد يقترب أتلتيكو مدريد وصيف المجموعة بأربع نقاط من التأهل لدور الـ16 في حال فوزه على ضيفه لوكوموتيف موسكو.

وغاب عن تدريب الفريق كل من لويس سواريز ولوكاس توريرا بسبب إصابتيهما بفيروس كورونا، وهو نفس وضع هيكتور هيريرا وشيمي فرساليكو ومانو سانشيز لكنهم بسبب إصابات مختلفة.

ومن المتوقع أن يكون ماركوس يورينتي جاهزاً للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام الفريق الروسي الأربعاء، بينما سيغيب الخمسة الآخرون عن المواجهة لمواصلة التعافي.

ويغيب عن مباراة الأربعاء أيضاً الفرنسي جيفري كوندوجبيا لأن انضمامه إلى "الأتلتي" جاء بعد انتهاء فترة التسجيل في دوري الأبطال.