"عشماوي مصر": دخلت موسوعة جينيس ونفذت 1070 حكم إعدام (فيديو)

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:31 ص
عشماوي
عشماوي
شيماء حسن
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كشف حسين القرني الشهير بعشماوي، أشهر منفذ أحكام الإعدام في مصر، عن دخوله موسوعة جينيس لقيامه بتنفيذ 1070 حالة إعدام خلال الفترة من التسعينات وحتى خروجه على المعاش.

وقال "عشماوي" في لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" أن أشهر قضايا المشاهير التي قام بتطويرها كان تنفيذ حكم الإعدام في الجاسوسة هبة سليم التي تسببت في مذبحة بحر البقر.

وأشار إلى أن 20% من أحكام الإعدام التي قام بتنفيذها كانت لسيدات قامت بقتل زوجها، وكانت أشهرها سميحة التي قامت بتقطيع زوجها، والذي اقتبس منه عدة أفلام أشهرهم فيلم المرأة والساطور للنجمة نبيلة عبيد.

وأوضح، أن طبيعة عمله تجعله بدون مشاعر أو أحاسيس حتى يستطيع أن يقوم بتنفيذ الأحكام، مؤكدًا أنه لم يتعاطف مع أي ممن قام بتنفيذ أحكام الإعدام ضدهم.

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