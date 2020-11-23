بيراميدز يخطط لضم نجم الزمالك

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:57 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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دخل نادي بيراميدز سبورت، في مفاوضات جادة مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويستهدف الفريق السماوي، التعاقد مع مصطفى فتحي لاعب الفارس الأبيض، من أجل تدعيم صفوفه بالموسم الجديد، في ظل خروجه عن حسابات الجهاز الفني.

ويدرس نادي الزمالك، الموافقة على رحيل مصطفى فتحي إلى بيراميدز، على سبيل الإعارة من أجل استعادة مستواه الفني وعودته للمشاركات الأساسية.

وضربت الإصابات اللاعب طوال الفترة الماضية، وهو ما ساهم في فقد الكثير من مستواه الفني، وابتعاده عن حسابات الجهاز الفني بالموسم المنقضي.

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