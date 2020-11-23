بيراميدز ينقض على صفقة الأهلي

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع الأورجوياني جاستون سيرينو نجم نادي صن داونز الجنوب أفريقي، من أجل التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ويسعى نادي بيراميدز لتدعيم الخط الأمامي في الفريق، في ظل وجود رغبة من جانب النادي لتدعيم مركز صانع الالعاب، وتكوين فريق قوي من أجل المنافسة على كل البطولات خلال الموسم المقبل. 

وأبدي نادي بيراميدز رغبة في التعاقد مع جاستون سيرينو، لكنه لم يقدم عرضًا رسميًا حتى هذه اللحظة من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

ويتنافس بيراميدز مع نظيره النادي الأهلي، في ضم سيرينو، حيث يسعى المارد الأحمر لضم اللاعب في ظل رغبة بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، في لم الشمل مع اللاعب مرة أخرى.

وقدم الأهلي عرضًا بمليون دولار من أجل ضم سيرينو وتم رفضه، وعاد المارد الأحمر وقدم عرضًا بقيمة 2.5 مليون دولار، في انتظار الرد الرسمي على هذا العرض من قبل نادي صن داونز.

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