أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-11-2020.. المعدن الأصفر يخسر 11 جنيهًا

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعها في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء 24-11-2020 مع تسجيل سعر المعدن الأصفر أدني مستوي في 4 أشهر.
 
أسعار الذهب في مصر

وبلغت التراجع أسعار الذهب المحلي اليوم  نحو 11 جنيهًا للجرام، حيث هبط سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 800 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 685.75 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 914.25 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6400 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر أثناء التعاملات الاثنين بعد بيانات أفضل من المتوقع لنشاط الشركات في الولايات المتحدة وتفاؤل بتقدم في لقاحات للوقاية من مرض "كوفيد-19"، وهو ما عزز الآمال في تعاف اقتصادي أسرع ودفع المستثمرين للتوجه نحو الأصول العالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1834.95 دولار للأونصة وهو أدنى مستوى له منذ الحادي والعشرين من يوليو تموز، قبل أن يقلص خسائره إلى 1.8 بالمئة عند 1836.71 دولار.


وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 1833.30 دولار للأونصة.

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