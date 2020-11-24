هل ستؤثر الأحوال الجوية على مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا؟.. "الأرصاد" تجيب

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 04:05 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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توقعت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية أمطار غزيرة وتمتد لمحافظات الوجه البحري أيام بداية الأربعاء والخميس والجمعة.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الاثنين، أن المناطق التي ستشهد أمطار غزيرة هي السلوم ومطروح والضبعة والإسكندرية ورشيد ودمياط والعريش ورفح بالإضافة إلى محافظات الوجه البحري والدلتا وستكون أمطار متوسطة.

وأشار إلى أن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، ستقام في ظروف جوية ملائمة، ومستقرة، مشيرة إلى نشاط الرياح وانخفاض في درجات الحرارة وسيشعر المواطن بالبرودة طوال اليوم، ويبدأ التحسن التدريجي للأحوال الجوية يوم السبت المقبل.

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