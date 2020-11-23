البورصة الأمريكية تواصل الارتفاع بنهاية التعاملات

واصلت البورصة الأمريكية الارتفاع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، ليصعد "داو جونز" بحوالي 330 نقطة، مع توالي التطورات الإيجابية بشأن لقاح كورونا.









وقادت أسهم الطيران مكاسب البورصة الأمريكية مع آمال أن تساهم اللقاحات في عودة السفر في وقت مبكر من العام المقبل.





وأظهر اللقاح الذي طورته جامعة "إكسفورد" مع شركة "أسترا زينكا" فاعلية 70 بالمائة وقد تصل إلى 90 بالمائة، للوقاية من عدوى كورونا.





كما استفادت الأسهم الأمريكية من تقرير بشأن ترشيح رئيسة الاحتياطي الفيدرالي السابقة "جانيت يلين" لقيادة وزارة الخزانة، حيث ظلت معدلات الفائدة منخفضة في ولايتها.





وعند ختام الجلسة، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.1 بالمائة، أو ما يعادل 328 نقطة، ليسجل 29593.5 نقطة.





كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.6 بالمائة، ليصل إلى 3577.7 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.2 بالمائة إلى مستوى 11880.6 نقطة.