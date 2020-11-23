الشناوي: سيتي كلوب هدفه خدمة أهالينا بمحافظات مصر

قال إسلام الشناوي مدير الإنتاج ورئيس القطاع الفني بشركة استادات القابضة إن مشروع سيتي كلوب أنشيء من أجل خدمة جميع أفراد الأسرة لأن أهالينا في المحافظات يحتاجون لهذه الخدمة بشدة.





وأضاف في تصريحات عبر برنامج "كلمة أخيرة" والمذاع عبر فضائية "أون :"هذه هي الفكرة التي بنينا عليها فكرة سيتي كلوب وهي كيفية خدمة الأسرة في المحافظات التي لا يتم تقديم فيها مثل هذه الخدمات ولا يوجد فيها أندية".





وتابع :"لم يفكر أحد في أن يفعل مثل هذه الإنشاءات وبمثل هذه الجودة العالية التي نقدمها".





وواصل :"سيتي كلوب هو مشروع قومي وهدفنا خدمة المجتمع واستغلينا المساحات الكبيرة في المحافظات من أجل خدمة الأفراد دون أي زحام".





وزاد :"المساحة التي كانت متواجدة حول أي استاد كانت عبارة عن ملاعب متعددة بالإضافة لأى مبنى إداري، وفي كل ناد كان هناك مساحات كبيرة للغاية ولذلك كان علينا أن نفكر من أجل خدمة الأفراد".





وأشار :"قمنا بعمل بعض الأشياء الهامة إلى المرأة في هذه الأندية، مثل مبنى خاص بالسيدات، وهو يضم جميع الأشياء التي تحتاجها السيدة".





وتابع :"لدينا خدمات لكل الشباب والأطفال مثل الألعاب الرياضية وألعاب جديدة لهم".



