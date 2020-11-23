رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي الجبان بالسعودية

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:16 م
رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي
دعاء جمال
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أدان عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2020 م.

 

وقال رئيس البرلمان العربي إن استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية يُعد عملاً إرهابياً جباناً، ضمن مخطط لاستهدف المنشآت الحيوية والاقتصادية، والتأثير على إمدادات الطاقة وأسعار النفط في السوق العالمي، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواءاً كانوا أفراداً أو جماعات أو دولاً.

 

وعبر رئيس البرلمان العربي عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على حماية منشآتها الحيوية والاقتصادية وتصديها بحزم للجماعات الإرهابية، مؤكداً تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها  الحيوية والاقتصادية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

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هجوم ارهابي رئيس البرلمان العربي العسومي

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