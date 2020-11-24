شاهد.. مجلس الوزراء: إحالة غير مرتدي الكمامة لمحكمة أمن الدولة وتغريمه مبلغ مالي

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إحالة غير مرتدي الكمامة لمحكمة أمن الدولة وتغريمه مبلغ مالي يتراوح ما بين ألف جنيه إلى 4 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الحكومة تشدد على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، معقبًا: "الناس مش بتلتزم إلا ما يكون في عقوبة".





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، اليوم الاثنين أن الإجراءات الاحترازية هي الملاذ لمواجهة الفيروس؛ ولا تستطيع أي حكومة السيطرة على الوباء دون وعي المواطنين.





وأشار إلى أنه في حالة زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا ستتخذ الدولة قرارات مهمة خلال الفترة المقبلة لتأجيل أنشطة وتجمعات عامة لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة قررت تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب إلى شهر يونيو ضمن إجراءات مواجهة كورونا.



