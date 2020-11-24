استشاري: يجب التخلص من الكمامة وتغييرها كل 4 ساعات

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، إنه لا بُد التخلص من الكمامة وتغييرها كل 4 ساعات.





وأضاف الدكتور أشرف الفقي، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الاثنين، أنه لابد توفير جميع السبل بتوفير كمامات بسهولة ويسر للمواطنين، بحيث أنه لا يوجد لهم حجة اذا تم تغريمهم.





وأوضح أن التركيبة الديموغرافية لشرائح الأعمار في مصر من الأسباب الهامة التي ساهمت في عدم إشعال الوضع خلال تفشي فيروس كورونا، منوها بأننا مازلنا لم نرى فيروس كورونا في الشتاء، متمنيا أن يكون هناك لقاح في أقرب وقت.





ونصح بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية، مشددا على عدم التراخي بتطبيق الإجراءات الاحترازية، متابعا: "مصر افضل من بلاد أخرى في تفشي فيروس كورونا، لكني احذر من الشتاء المقبل".





وأشار إلى أننا نحتاج لـ 200 مليون جرعة للقاح كورونا لتحصين الشعب المصري من فيروس كورونا، مؤكدا أن لقاح الانفلونزا الموسمية لا يقي من فيروس كورونا.



