استشاري: يجب التخلص من الكمامة وتغييرها كل 4 ساعات
الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:08 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، إنه لا بُد التخلص من الكمامة وتغييرها كل 4 ساعات.
وأضاف الدكتور أشرف الفقي، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، الاثنين، أنه لابد توفير جميع السبل بتوفير كمامات بسهولة ويسر للمواطنين، بحيث أنه لا يوجد لهم حجة اذا تم تغريمهم.
وأوضح أن التركيبة الديموغرافية لشرائح الأعمار في مصر من الأسباب الهامة التي ساهمت في عدم إشعال الوضع خلال تفشي فيروس كورونا، منوها بأننا مازلنا لم نرى فيروس كورونا في الشتاء، متمنيا أن يكون هناك لقاح في أقرب وقت.
ونصح بأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية، مشددا على عدم التراخي بتطبيق الإجراءات الاحترازية، متابعا: "مصر افضل من بلاد أخرى في تفشي فيروس كورونا، لكني احذر من الشتاء المقبل".
وأشار إلى أننا نحتاج لـ 200 مليون جرعة للقاح كورونا لتحصين الشعب المصري من فيروس كورونا، مؤكدا أن لقاح الانفلونزا الموسمية لا يقي من فيروس كورونا.
هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101981 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 354 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و6560 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.
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