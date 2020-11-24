"محلية البرلمان": "الأكشاك" تشويه للنسق الحضاري للمدن (فيديو)

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 06:31 ص
محمد الفيومي
محمد الفيومي
شيماء حسن
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قال محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يُقدر عدد الأكشاك داخل مصر بـ100 ألف كشك، وهو العدد الذي زاد عن الأعداد الرسمية التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2017 والتي كانت تُقدر بـ60 ألف كشك. 

وأضاف "الفيومي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن هذه الأكشاك هي نوع من أنواع الإشغالات، التي تتسبب في تشويه النسق الحضاري للمدن وتقليل انسيابية المرور.

وأشار، إلى أن أعداد الأكشاك زادت عن حدها وأصبحت عبئ على الشكل الحضاري، وأصبحت تعطى لأي أحد ويتم التنازل عنها من فردًا لآخر، موضحًا أنها أصبحت نوعًا من التجارة الغير رسمية والتي يشكل بعضها خطرًا على الدولة.

وأوضح، أن هذه الأكشاك مربحة جدًا وحركة البيع بها سريعة وتحقق مكاسب ولذلك يقبل عليها غير العاملين، مقترحًا أن يقتصر تمليكها على ذوي الاحتياجات الخاصة.

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