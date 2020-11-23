مصر تدين استهداف مليشيات الحوثي محطات توزيع المنتجات البترولية في جدة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:03 م
الخارجية المصرية
الخارجية المصرية
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أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ إدانتها واستنكارها لاستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الإثنين، رفضها الكامل واستنكارها الشديد لمثل هذه الأعمال التخريبية الإرهابية التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، وبما يستهدف أمن المملكة واستقرار إمدادات الطاقة.

وجددت مصر تأكيدها على تضامنها حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية، ووقوفها بجانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها في مواجهة هذه الهجمات الجبانة المُشينة، وفي سبيل التصدي لجميع أشكال الإرهاب وداعميه.

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