داليا زيادة: بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان يعملون ضد مصر (فيديو)

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:13 ص
داليا زيادة
داليا زيادة
داليا الحسين
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قالت داليا زيادة، مدير مركز الدراسات الديمقراطية الحرة، إن الملف الحقوقي سيكون حاضرا في العلاقات المصرية الأمريكية بعد فوز جو بايدن.

وتابعت "زيادة" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد: "أطمئن المواطنين مصر في عهد الرئيس السيسي غير ما كانت عليه من قبل"، مشيدة بجهود الرئيس السيسي في القضاء على العشوائيات.

وانتقدت زيادة المجلس القومي لحقوق الإنسان قائلة: "يضم أعضاء تعمل ضد الدولة، ويتقاضون رواتب للعمل ضد مصر"، مؤكدة أن المعركة المقبلة حقوقية بالكامل.

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