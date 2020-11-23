نجم مانشستر سيتي بديل بيكيه في برشلونة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يخطط للتعاقد مع الإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن برشلونة سيحاول التعاقد مع جارسيا بعد الإصابة الخطيرة التي تعرض لها نجمه جيرارد بيكي وسيغيب على إثرها عدة أشهر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة حاول التعاقد مع جارسيا في فيترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن النادي الكتالوني لم يتمكن من تلبية مطالب مانشستر سيتي المادية علماً بأن النجم الإسباني ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مانشستر سيتي يرغب في الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 15إلى20 مليون يورو من أجل التخلي عن جارسيا في يناير المقبل وهو مبلغ لا ينوي برشلونة دفعه لأن جارسيا ينتهي عقده في نهاية الموسم.

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مانشستر سيتي حارسيا بيكيه برشلونة

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