عامل يلقي زوجته من الطابق السابع بالمرج

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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ألقى عامل زوجته من الشقة سكنهما بالطابق السابع، بأحد العقارات بمنطقة المرج، بعد ضبطها في وضع مخل رفقة عشيقها.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة إخطارا من مأمور قسم شرطة المرج، بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو بأحد العقارات بنطاق القسم.

تحريات المباحث توصلت إلى أن زوجها من ألقاها من الشقة سكنهما بعد ضبطها في وضع مخل داخل غرفة نومه، رفقة عشيقها "سائق توك توك" ما أسفر عن مصرعها متأثرة بإصابتها.

وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان القسم وجار سماع أقواله حول الواقعة.

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