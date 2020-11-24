بعد اتهامه بقتل خطيبته لسرقة الشبكة.. عم الفتاة: "موتها لسر بينه وبين ربه"

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 07:22 ص
الفتاة القتيلة
الفتاة القتيلة
كـسـاب أحـمـد
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كشف علي إسماعيل، عم الفتاة القتيلة، تفاصيل القبض على شاب قتل خطيبته لسرقة الشبكة، قائلًا: "قتلها لسر بينها وبين ربنا، والحديث على أنه قتل الفتاة خوفًا من عدم الحصول على الشبكة إذا فسخ الخطوبة، ادعاء كاذب".

وتابع "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن هذا الشاب قام بإعطاء أهل العروسة 15 ألف جنيه لاستكمال جهاز العروسة قبل قيامة بجريمة القتل بأربع أيام، معقبًا: "الحديث بأنه قام قتل خطيبته خوفًا من ضياع الشبكة عليه، حجة باطلة"

وأضاف: "إحنا كنا بنواسي القاتل، كان بيقول لو شفت القتيل هطلع كبده وهكله، إحنا كبشر عاديين كنا لا يمكن أن نشك في هذا الامر على الإطلاق، يعني شبكة بقيمة 40 ألف جنيه تساوي حياة بني آدمة".

هذا، وألقت أجهزة الأمن في المنيا، لقبض المتهم الرئيسي في جريمة قتل الفتاه "رحمة" طالبة التمريض التي اختفت لمدة يومين قبل نحو 10 أيام، ثم عُثر علي جثتها ملقاه بجانب ترعة، إذ تبين أنه خطيبها وذلك لرغبته في فسخ الخطبة، ولكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة" من أسرتها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنيا بتغيب "رحمة محمد رضا" 21 عاما طالبة بمعهد التمريض ومقيمة بقرية زهره، وعقب ذلك تم العثور علي جثتها ملقاة بترعة علي جانب الإبراهيمية أمام قرية البرجاية.

وشكل العميد شريف كرم رئيس مباحث المديرية فريق بحث جنائي علي أعلي مستوي أمني تحت إشراف العقيد حسن عبد الغفار مفتش مباحث المنطقة المركزية وقيادة المقدم محمد منير رئيس مباحث مركز المنيا وبالفحص والتحري تبين قيام "عمران. م.ع" 36 عاما، بدون عمل، مقيم بقرية زهرة خطيب المجني عليها بقتلها.

بتطوير الفحص تبين أن الجاني استدرج خطيبته عن طريق الهاتف وقاما باستقلال دراجة بخارية لمكان الواقعة وقام بإغراقها بترعة الإبراهيمية، وبضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لرغبته في فسخ الخطبة، وكى يتمكن من استرداد المصوغات الذهبية المقدمة إليها "الشبكة" من أهليتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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