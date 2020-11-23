رسمياً .. تلا يتعاقد مع ظهير أيسر قطور بالقسم الثالث





ويعد اللاعب من مواليد 1993 ولعب من قبل في صفوف سكة حديد طنطا بالقسمين الثاني والثالث، كما لعب لقطور وكوم حماده ومركز شباب تلا، الذي صعد منه من قبل لدوري القسم الثاني.





وقام أحمد كريم بالتوقيع لتلا لمدة ثلاث سنوات في صفقة إنتقال حر في حضور عماد سرور المدير الفني لمركز شباب تلا.





حصل الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب تلا على توقيع اللاعب أحمد كُريّم الظهير الأيسر السابق لفريقا قطور وكوم حماده، استعداداً للموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2020-2021.