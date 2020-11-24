كارمن لبس تروج لمسلسلها القادم "رصيف الغرباء"

الثلاثاء 24/نوفمبر/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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روجت الفنانة اللبنانية لمسلسلها المقبل رصيف الغرباء والذي ينطلق عرضه على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال Lbci قريباً وهو من كتابة طوني شمعون وإخراج وانتاج إيلي معلوف.

والمسلسل من بطولة الفنانة كارمن لبس والفنان فادي ابراهيم، روبير فرنجية، عمار شلق، وسام حنا، حسين فنيش، رهف عبدالله ، وداد جبور، خالد السيد، جيهان خماس واخرين، ومن المتوقع أن تبدأ المحطة اللبنانية بثّ العمل الدرامي منتصف الشهر المقبل.

يذكر أن المسلسل يتخطى الـ 140 حلقة، وتدور أحداثه في أول خمس حلقات في العام 1945، أما الباقية فهي بين 1965 و 1970، وتشمل أكثر من قصة تتناول أغلبها قالب يبرز العادات والتقاليد اللبنانية المستوحاة من واقع المجتمع، وصراع العائلات على النفوذ والسلطة.

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