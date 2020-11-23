أحمد العوضي يرد على شائعة انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
Advertisements
التعليق الأول لاحمد العوضي بعد اخبار طلاقه من ياسمين عبد العزيز!

علق الفنان احمد العوضي، علي ما تم نشره مؤخرا بعدما قامت أحد الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه انفصل عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وكتب العوضي، علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ": "ايه ده بجد .. تصدق معرفتش الا من هنا".


بينما شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جمعها بزوجها أحمد العوضي وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أحمد العوضي في الفيديو وهو يمازح ياسمين عبد العزيز وقام بخنقها، ومزجت "عبد العزيز" في الفيديو بأغنية شيرين، على نغمة "بيعاملني بطيبة واحساس وبيدلعني قدام الناس.. بيعرف أني رومانسية بيلعب علي الوتر الحساس".
أحمد العوضي يرد على شائعة انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز
أحمد العوضي يرد على شائعة انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو فهمي.. المحارب الذي انتصر وحده

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

بعد الصفقة الرابعة.. تعرف على تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 9 ساعات

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

"أجري اعيط في الاسانسير".. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بعد وقفه عن التمثيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

بعد الصفقة الرابعة.. تعرف على تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

10:30 م

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»