أحمد العوضي يرد على شائعة انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

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التعليق الأول لاحمد العوضي بعد اخبار طلاقه من ياسمين عبد العزيز!



علق الفنان احمد العوضي، علي ما تم نشره مؤخرا بعدما قامت أحد الصفحات علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أنه انفصل عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.



وكتب العوضي، علي حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك ": "ايه ده بجد .. تصدق معرفتش الا من هنا".





بينما شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جمعها بزوجها أحمد العوضي وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر أحمد العوضي في الفيديو وهو يمازح ياسمين عبد العزيز وقام بخنقها، ومزجت "عبد العزيز" في الفيديو بأغنية شيرين، على نغمة "بيعاملني بطيبة واحساس وبيدلعني قدام الناس.. بيعرف أني رومانسية بيلعب علي الوتر الحساس".