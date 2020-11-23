سمسطا يتعاقد مع "بوشا"

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
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تعاقد نادي سمسطا واحد من أندية الدوري الممتاز "ب" مع نجم بشتيل عبد الرحمن طلعت "بوشا"، وذلك بهدف تدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.

يذكر أن بوشا أحد ناشئي فريق البنك الأهلي المصري الصاعد حديثا للدوري الممتاز والذي توج معه بثالث دوري مناطق الجيزة والقاهرة، كما سبق له الانضمام لمنتخب الجيزة وشارك بقميصه في بطولات مختلفة .

ويجيد  بوشا اللعب في مركز السرد باك والباك رايت ووسط مدافع ، كما يتميز بالقوة والسرعة واستخلاص الكرة و يتقن ألعاب الرأس.

وأعرب بوشا عن سعادته باللعب لفريق سمسطا متمنيا أن يكون إضافة قوية للفريق والصعود للدوري الممتاز المصري وأن يكون بوابته نحو ارتداء قميص منتخب مصر .

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