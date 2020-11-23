عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء.. محافظ كفرالشيخ يصدر حزمة من القرارات والتعليمات

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه وجه حزمة من التعليمات لرؤساء المراكز والمدن والأحياء،عقب اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالمحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عمرو البشبيشي،نائب محافظ كفر الشيخ، مشددًا على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا بدواوين العمل الحكومية بالمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية، وكذلك بالأسواق ودور العبادة والمدارس، والتأكيد على جاهزية المستشفيات وتواجد وانتظام عمل الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات العلاجية بالصيدليات.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على متابعة الإجراءات المتخذة، لمواجهة الأمطار الغزيرة والتغيرات المناخية التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة في الفترة القادمة، والتأكيد على تطهير وتسليك بالوعات وشبكات الصرف الصحي،والخاصة بصرف مياه الأمطار بالشوارع والميادين الرئيسية، الشوارع التي تم رصفها ببلاط الإنترلوك لتجنب تكوين المياه، والتأكد من عمل وسلامه سيارات كسح وشفط المياه،والتنسيق في ذلك مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والاستعانة بسيارتها ومعداتها لنزح المياه أولا بأول.



وقال محافظ كفر الشيخ، إنه شدد على التأكيد على سلامة أعمدة الكهرباء،وعزلها وتغطيه الفتحات ورفع النزلات،وإصلاح المعيب والمتهالك منها،والتعاون في ذلك مع شركة كهرباء كفر الشيخ، وأنه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء،ومديري مديريات التضامن، والصحة،والشباب، والرياضة، والتموين والتربية والتعليم، والطرق، والكهرباء،ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بوضع خطة لمواجهة التبعات المحتمل حدوثها جراء سقوط الأمطار،وعرضها غدًا بالمجلس التنفيذي للمحافظة ووضع تصور لرفع كفاءة بعض المناطق الرئيسية بالمحافظة ذات الأولوية القصوى والتي من المتوقع أن تحدث فيها أزمات نتيجة تراكم مياه الأمطار.



و أكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الصيدليات والمؤسسات الخاصة ببيع وتداول المستلزمات العلاجية من أدوية ومستحضرات وخلافه للتفتيش على منتهي الصلاحية منها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشددًا على استمرار تفعيل الخط الساخن بغرف الأزمات والكوارث بمراكز المدن والأحياء،والمديريات، والهيئات،والشركات، وجميع الجهات المعاونة،للتواصل مع المواطنين،واستقبال الشكاوى وابلاغها للغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث بالديوان العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.



وأكد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة متابعة ملفي التصالح والتقنين وحث المواطنين على سرعة التوجه للمراكز التكنولوجية، ومراكز المعلومات،لإنهاء إجراءاتهم الخاصة بالتصالح والتقنين، كما شدد على المرور الدوري لرؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية والقروية، لمتابعة ومنع أي شروع في بناء مخالف على الأراضي الزراعية من المواطنين،وإجراء الإزالة الفورية للبناء المخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين.