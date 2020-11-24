استشاري: لا يوجد لقاح في العالم نسبة كفاءته 100% لأي مرض

قال الدكتور أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة، إنه لا يوجد لقاح في العالم نسبة كفاءته 100% لأي مرض، لافتًا إلى أن هيئة سلامة الدواء قررت أخذ أي لقاح فعاليته ترتفع فوق الـ 50%.





وأضاف "الفقي"، خلال لقائه ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن العلماء نجحوا في فك الشفرة الجينية لفيروس كورونا، مما سرع إجراء الأبحاث الإكلينيكية للقاحات الخاصة بالفيروس.





وأشار، إلى أن شركات الدواء العالمية تركت أعمالها، وقامت بضخ استثمارات كبيرة للعثور على لقاح كورونا، لافتًا إلى أن بعض الدول استخدمت فنادق بشكل مؤقت للعزل، مما أدى إلى كبح الجماح، خاصة أن هناك أسر ليس لديها رفاهية بأن يتم عزله في غرفة خاصة.





وأكد أن الالتزام بارتداء الكمامة سوف يفرق كثيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، معقبا: "لو الدولة ألزمت سكان القاهرة الكبرى والإسكندرية بارتداء الكمامة سوف تسيطر على فيروس كورونا"، ويجب أن يرتديها الجميع في الأماكن المغلقة وأيضا في الأماكن المفتوحة التي بها ازدحام.





هذا، وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101981 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 354 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 113381 حالة من ضمنهم 101981 حالة تم شفاؤها، و6560 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.