حكاية فيلم.. "الستات" الاستعانة بممثل كوميدي.. ونجاحه مفاجأة للجميع

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام كمال
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حكاية فيلم مع واحد من أحد أفلام فتى الشاشة الفنان الكبير محمود ياسين، وهو "الستات".

كان التفكير في البداية الاستعانة بممثل كوميدي، ولكن كان رأي الكاتبة ماجدة خير الله، مؤلفة الفيلم أن الدور محتاج لممثل يؤدي بجدية، حيث تنطلق الكوميديا من الموقف وليس من نكات أو إفيهات لفظية.

هو ما التقطه محمود ياسين، في السيناريو، وجعله يرحب بالمشاركة في الفيلم الذي أخرجه المخرج مدحت السباعي، وكان نجاح فيلم الستات مفاجأة للجميع.

وقالت ماجدة خير الله: "الفيلم الوحيد الذي التقيت فيه مع النجم الراحل محمود ياسين، وقد أسعدتني موافقته لأنه منح الفيلم قيمة".

وأضافت: "المفارقة ليست في نجاح فيلم "الستات"، لكن كما تؤكد ماجدة خير الله، في منشورها عبر "فيسبوك"، هي في التاريخ الفني بين محمود ياسين، والمخرج مدحت السباعي، بقولها: " وكان بينهما أعمال مشتركة مأخوذة عن روايات لديستوفسكي"، وهو ما يؤكد مدى المغامرة التي كان يتمتع بها الفنان الراحل".

تبدو الكوميديا ضئيلة في مشوار محمود ياسين، ويعود السبب في ذلك إلى تعريف الكوميديا لديه، فهو يعتبر أن الكوميديا إن لم تصدر من موقف جاد، تعد إفيهات لفظية أقرب إلى الإسكتشات، وهو ما وجدناه في فيلم "الستات".

"أنا دايما بتاع مشاكل وقضايا... إنما كان جوايا غِل، وغيرة، نفسي الناس تضحك على عمل أعمله، نفسي إن الناس تستلطف مشهد من المشاهد اللي تسخسخ فيه في الأفلام، في حاجة اسمها الكوميديا، والمسرح الكوميدي، قمة الزهو والنجاح، في أساتذة عظام لأجيال متفردة متنوعة، نفسي يجيلي دور خفيف، وأضحك الناس.."، هكذا تحدث الفنان محمود ياسين، عن حبه لدرب الكوميديا.

عُرض فيلم "الستات" لأول مرة في 28 سبتمبر عام 1992 بطولة محمود ياسين، هالة صدقي، فيفي عبده، إيمان سركسيان، عبلة كامل، علا رامي، نبيل الهجرسي، إبراهيم نصر، تأليف ماجدة خير الله، ومن إخراج مدحت السباعي.
حكاية فيلم.. "الستات" الاستعانة بممثل كوميدي.. ونجاحه مفاجأة للجميع
حكاية فيلم.. "الستات" الاستعانة بممثل كوميدي.. ونجاحه مفاجأة للجميع
حكاية فيلم.. "الستات" الاستعانة بممثل كوميدي.. ونجاحه مفاجأة للجميع
حكاية فيلم.. "الستات" الاستعانة بممثل كوميدي.. ونجاحه مفاجأة للجميع
حكاية فيلم.. "الستات" الاستعانة بممثل كوميدي.. ونجاحه مفاجأة للجميع
حكاية فيلم.. "الستات" الاستعانة بممثل كوميدي.. ونجاحه مفاجأة للجميع
حكاية فيلم.. "الستات" الاستعانة بممثل كوميدي.. ونجاحه مفاجأة للجميع
حكاية فيلم.. "الستات" الاستعانة بممثل كوميدي.. ونجاحه مفاجأة للجميع

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