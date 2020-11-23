أسعار النفط تسجل أعلى مستوى في ـ3 أشهر بالختام

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:56 م
بوابة الفجر
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سجلت أسعار النفط أعلى مستوي فى 3 أشهر بنهاية التعاملات اليوم الإثنين،  وسط استمرار التفاؤل بشأن لقاح كورونا.

وتلقت الأسعار أيضًا دعمًا من توقعات بأن منظمة أوبك وحلفائها وروسيا سوف يأخرون زيادة الإنتاج المخطط لها في يناير.

وكشفت بيانات "بيكرهيوز" في نهاية الأسبوع الماضي عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة لأول مرة في 9 أسابيع.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يناير بنحو 1.5 بالمائة إلى 43.06 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ جلسة 26 أغسطس الماضي.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 2.1 بالمائة إلى 45.92 دولار للبرميل.

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