نجوى كرم تنعى الموزع طارق عاكف بكلمات مؤثرة
الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:53 م
لمياء علي
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نعت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، الموزّع الموسيقي المصري “طارق عاكف”، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمرٍ ناهز الستين عاماً.
وكتبت عبر حسابها في تويتر داعيةً له بالرحمة، مشيدةً بإبداعه الموسيقي قائلة: طارق عاكف.. الله يرحمك يا مبدع
صَنَعْت عصر من الموسيقى، بتشهد عليه أغاني كتيرة لكلّ الفنانين العرب انشاالله تكون نفسك بالسما”.
يذكر أن نجوى كرم كانت قد حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس سينيور، وخطفت الأنظار بحضورها وخفة دمها وأناقتها.