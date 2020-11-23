نجوى كرم تنعى الموزع طارق عاكف بكلمات مؤثرة

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نعت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، الموزّع الموسيقي المصري “طارق عاكف”، الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمرٍ ناهز الستين عاماً.



‏وكتبت عبر حسابها في تويتر داعيةً له بالرحمة، مشيدةً بإبداعه الموسيقي قائلة: طارق عاكف‬⁩.. الله يرحمك يا مبدع

‏صَنَعْت عصر من الموسيقى، بتشهد عليه أغاني كتيرة لكلّ الفنانين العرب ‏انشاالله تكون نفسك بالسما”.



يذكر أن نجوى كرم كانت قد حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها في لجنة تحكيم برنامج ذا فويس سينيور، وخطفت الأنظار بحضورها وخفة دمها وأناقتها.