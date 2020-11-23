المخرج الكويتي محمد الحداد يرثي والده بكلمات مؤثرة

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 10:42 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements



أعلن المخرج والفنان الكويتي ​محمد الحداد​ نبأ وفاة والده وذلك عبر منشور له بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وكتب :"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي بعد معاناته بفيروس كورونا نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه".

وتابع: "رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته . إنا لله وإنا إليه راجعون"، وتفاعل متابعوه مع هذا الخبر الحزين فتمنوا للفقيد الرحمة وللحداد الصبر والسلوان.

يذكر أن محمد الحداد، شارك في مسلسل "كلبش 3"، بطولة الفنان أمير كرارة، في أول مشاركة مصرية له، وقدم خلالها شخصية ضابط مخابرات كويتي تدرب في مصر.

أخبار تهمك

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من نجم الأهلي بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ 35 دقيقة

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن العاصمة الإدارية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أشرف زكي يحيل محمد رمضان للتحقيق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

بعد الصفقة الرابعة.. تعرف على تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. تعرف على أول 5 مباريات للأهلي في الدوري الممتاز

منذ حوالي 9 ساعات

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

"أجري اعيط في الاسانسير".. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بعد وقفه عن التمثيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - حقيقة إصابة محمد الشناوي بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - استمرار مأساة نجم الأهلي مع فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعرف على موعد محاكمة محمد رمضان

منذ حوالي 8 ساعات

عمرو فهمي.. المحارب الذي انتصر وحده

منذ أقل من ساعتين

رسميًا.. الزمالك يُعلن إصابة نجم الفريق بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:06 م

عاجل - بعد الونش.. تسجيل إصابة كورونا جديدة في نادي الزمالك

عاجل - طارق حامد يكشف حقيقة إصابته بفيروس كورونا

10:03 م

عاجل - إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

06:25 م

بعد الصفقة الرابعة.. تعرف على تشكيل الأهلي في الموسم الجديد

10:30 م

بعد بيكهام.. الأهلي يخطط لضم نجم منتخب مصر

09:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»