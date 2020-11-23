المخرج الكويتي محمد الحداد يرثي والده بكلمات مؤثرة

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أعلن المخرج والفنان الكويتي ​محمد الحداد​ نبأ وفاة والده وذلك عبر منشور له بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



وكتب :"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي بعد معاناته بفيروس كورونا نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه".



وتابع: "رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته . إنا لله وإنا إليه راجعون"، وتفاعل متابعوه مع هذا الخبر الحزين فتمنوا للفقيد الرحمة وللحداد الصبر والسلوان.



يذكر أن محمد الحداد، شارك في مسلسل "كلبش 3"، بطولة الفنان أمير كرارة، في أول مشاركة مصرية له، وقدم خلالها شخصية ضابط مخابرات كويتي تدرب في مصر.